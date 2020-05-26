3金影帝吳朋奉26日驚傳猝死，他臉書最後一篇貼文停在23日，與網友互動大聊「電火球」。（截自吳朋奉臉書）

55歲知名男演員吳朋奉，曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》，分別拿到金馬獎男配角、北影影帝及金鐘視帝，今天驚傳猝死，各界震驚。而他的臉書最後一篇貼文停在3天前（23日），和網友互動大聊「電火球（電燈泡）」。

吳朋奉最早在2008年以《木棉的印記》獲得第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角；接著2010年以《父後七日》獲得第47屆金馬獎最佳男配角；2011年以《歸途》獲得第13屆台北電影節最佳男演員；2019年以《第一響槍》獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。

吳朋奉臉書最後一篇貼文是23日晚上7時27分PO出，他寫道：「燈具專門店的老闆斬釘截鐵的告訴我：傳統電火球只剩5w、10w，再來就是100w以上了， 中間的25, 40, 60w 都很少生產了。尤其是25w這個奇怪的度數。新型的led電火球最低3wled, 光嘎靠北，太亮了啦～！」。網友留言給吳朋奉各種建議，他也像朋友般回覆聊天。

而他2017年演出茄子蛋樂團《浪子回頭》MV，並在MV中開口唱歌，讓影迷大為驚艷，《浪子回頭》MV目前在YouTube頻道已累積破9930萬次點閱。

茄子蛋EggPlantEgg - 浪子回頭 Back Here Again (Official Music Video)

(中時電子報)