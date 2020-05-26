布萊恩送給老媽當年的一枚冠軍仿戒被收藏家高價賣出，如今有媒體統計布萊恩的遺產高達6.8億美元，不過這些錢恐怕布萊恩的雙親都拿不到。

美國《富比世》雜誌統計布萊恩的總資產超過6億美元，光是20年職業生涯就賺進了3.23億美元，NBA史上第二人，僅次於賈奈特的3.34億美元。布萊恩在2013-14球季光是薪資和代言費就多達6200萬美元。

布萊恩自從1996年踏進NBA以來，代言的產品超過20個，其中最知名的有NIKE、麥當勞、可口可樂和賓士汽車等國際大品牌。

布萊恩在2016年退役，當時他的職業生涯薪資和代言產品的費用總計6.8億美元，當時僅次於老虎伍茲、拳王梅威瑟以及F1麥克舒馬克，運動史上賺最多的第四人。

此外，布萊恩的投資眼光也非常獨到，他在2013用500萬美元投資BodyArmor運動飲料公司10%股份，2018年可口可樂投資3億美元到這家公司，讓布萊恩的股份飆漲至2億美元，短短5年內就多了4倍。

布萊恩早在2003年就替老婆瓦妮莎以及小孩成立信託基金，往後瓦妮莎每生下一個小孩，布萊恩就會修訂信託資料，沒想到布萊恩的最小女兒才9個月，布萊恩與二女兒空難過世時，還沒將小女兒納入信託人裡面，因此瓦妮莎最近向法院提出申請，希望能將小女兒納入信託。

布萊恩的雙親雖然目前都還健在，但他們與布萊恩的關係並非融洽，主要原因是布萊恩的母親當年想要賣掉布萊恩的一些紀念品，惹怒了布萊恩，甚至布萊恩還將母親告上法院，雖然最終布萊恩同意母親賣掉6個紀念品，但彼此間的關係因此出現了裂縫。

(中時 )