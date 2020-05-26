高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。對此，名嘴李正皓表示，段宜康又出來幫倒忙，為了幫新潮流系統在高雄市黨部主委選舉，把新潮流最習慣的東西又搬上檯面，這也是過去大家最討厭民進黨的部分，在這時間點又救了韓國瑜。

罷韓投票倒數，李正皓在政論節目中《關鍵時刻》表示，「這時候段宜康出來幫忙了」，但是幫倒忙，過去韓流會興起就是因為段宜康。主持人劉寶傑也說，「難怪人家講，小段一出手，國瑜就得救」。

段宜康520臉書PO文。（圖／摘自段宜康臉書）

李正皓指出，過去段宜康了把韓國瑜逼走北農，結果整個江山都送掉，這時候段宜康又出手，520臉書PO文點名蔡英文、暗指趙天麟，就是要幫新潮流系統在高雄市的市黨部主委輔選，「可問題是這讓人家感覺就很差，你民進黨已經整碗拿去了」，總統大選拿800多萬票，市黨部主委爭上又怎樣，「派陳其邁去還是躺著選上啊，有必要吵成這樣嗎？」

劉寶傑表示，明明是要搶一個市黨部主委，結果包裝成別人要反動員罷韓，「把他變成是一個卑鄙無恥的傢伙，大家一看，怎麼民進黨最骯髒齷齪的東西又出來了。」

李正皓直言，那些是過去大家最討厭民進黨的部分，這幾個月民進黨出現一個非典型政治人物陳時中，他在台前不搞政治鬥爭，才會讓民調不斷的爬，但段宜康一出手，過去新潮流最習慣的東西，或許在政治鬥爭中是好的，可問題在這個時間點又救了韓國瑜，所以整件事搞不好五五波，韓國瑜還有一線生機。

(中時電子報)