我國受到新冠肺炎疫情影響，經濟部統計4月份零售業及餐飲業仍雙雙受到重創營業額出現年減2位數幅度，皆創下逾10年來的衰退新高紀錄。

根據經濟部公告資料顯示，因全球疫情擴大蔓延，我國亦在3月下旬起限制非本國籍人士入境，加上4月份開始實施社交距離等防疫規範，觀光及消費人潮進一步下滑，4月零售業營業額為2,778億元，年減10.2％，是自2009年以來最大減幅。餐飲業部分，亦因實行社交距離及人流管制等防疫措施，聚餐宴會活動明顯受限，導致4月餐飲業營業額僅有479億元，年減22.8％，成為本項自2008年開辦調查以來最大減幅。

零售業中，百貨公司年減22.1％、其他綜合商品零售業（包括免稅店等）年減42.3％、布疋及服飾品零售業年減25.0％、家用器具及用品零售業年減26.0％，所受影響最大。燃料零售業方面，亦因油價大跌而年減39.9％；汽機車零售業則因去年部分新車熱銷基期較高，加上電動機車銷量減少，也有年減4.2％幅度。不過，也有部分業者反因疫情而逆勢成長，例如：超市、量販店、電子購物及郵購業，分別年增14.9％、6.1％及19.1％，營業額皆創歷年同月新高。

餐飲業各行業類別部分，其中餐館業年減23.0％，飲料店業及外燴團膳承包業，分別年減16.6％及32.3％。

此外，批發業4月營業額為8,239億元，年減1.0％，其中建材、布疋服飾品及化學材料批發業分別年減12.8％、33.9％及6.0％；食品飲料及菸草批發業則因水產品及菸酒銷售減少，年減4.9％；僅有機械器具批發業因筆電、資料中心等遠端應用需求挹注，帶動相關設備及零組件銷售增溫，逆勢年增10.7％。

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(中時電子報)