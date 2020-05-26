肆虐全球的新冠病毒起源至今仍未定論，但已成為大陸與西方各國關係陷入僵局的癥結之一。而大陸疾控中心主任高福對於當前病毒溯源進展表示，目前仍未有明顯突破，現在有很多累積的知識「走不動了」，不過從檢驗1月當時赴武漢採取病毒樣本時發現地下水道可發現病毒，可見病毒在環境存活的時間比我們想像還要長，而先前被認為是病毒起源的華南海鮮市場，可能或爲受害者。

據陸媒《鳳凰衛視》報導，大陸全國政協委員、國家疾控中心主任高福24日表示，關於病毒溯源問題，大陸政府與科學家一直在努力，目前推測病毒肯定從蝙蝠來的，但不是蝙蝠直接對人傳染。不過他也強調目前尚未找到中間宿主，「新冠病毒推翻了我們好多認知，我們好多知識的積累走不動了」。

至於先前1月赴武漢所採樣的病毒檢測結果，高福表示並沒有在這些動物裏面發現新冠病毒，但確實在一些環境裡面發現了病毒，正如外國報導稱在他們的下水道找到了病毒，大陸也在一些環境內的廢水中分離出病毒。他指出，從此可看出病毒在環境裡持續的時間比大家想像還要長，現在看起來華南海鮮市場本身也是受害單位，在這之前病毒早已存在了，但現在未能進一步提供證據，強調要給時間讓科學家做研究。

此外，高福也強調溯源過程很複雜，例如2003年的SARS病毒的中間宿主找到了果子狸，但是之後的研究發現，果子狸並不是中間宿主，只是擴大了病毒傳播；對於世衛組織的溯源調查問題，他說陸方願意在世界衛生組織框架下與世界各國開展合作。

(中時電子報)