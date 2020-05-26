羅智強臉書。（摘自羅智強臉書）

Wecare高雄臉書粉絲專頁及網路日前瘋傳「韓國瑜不值得你觸法」文宣，內容印有法務部Logo，國民黨指控，此做法會讓人誤認成法務部官方文宣，對此法務部長蔡清祥則稱「能原諒的話就原諒」。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，法務部下指導棋，能原諒的話檢察官還辦個屁！這真是台灣民主的最大悲哀！

羅智強在臉書發文表示，文宣盜用法務部及其LOGO，還有「檢舉專線」，這已違反刑法第一百五十八條、一百五十九條的規範範圍：「冒充公務員而行使其職權者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」、「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處一萬五千元以下罰金」。

羅智強抨擊，可笑的是，這份「韓國瑜不值得你觸法」的文宣，本身就觸犯刑法。但更可恥的是，法務部長蔡清祥竟說：「是否究責，要看事情的嚴重性及動機，民眾可能因不了解法律而觸法，能原諒也可以原諒。」民進黨可以再扯一點，你法務部長都出來下指導棋說「能原諒也可以原諒」！檢察官還辦個屁！

羅智強譏諷蔡清祥，這民進黨的官爺，連作個樣子說「依法偵辦」都不屑，直接下令、公開下令「也可以原諒」！如果是羅智強盜用法務部Logo，偉大的東廠政府，「會放過我嗎？也可以原諒嗎」？

「人前義正辭嚴的挺香港民主，人後狼心狗肺的砍台灣民主」。羅智強悲嘆，這才是台灣民主，最大的悲哀！

(中時電子報)