最近韓劇《夫妻的世界》人氣旺，名嘴兼編劇陳玲玲近日也上節目大談婚姻秘辛，她自曝前陣子在朋友推薦下投資線上博弈，起初小賺，最後前後砸了約200萬竟被騙走，老公知道後氣炸，不僅撕了存摺，還鬧到快離婚。

陳玲玲昨在《新聞挖挖哇》自曝先前慘遭詐騙，說朋友推薦美國一個網站最近紅到台灣，上面可用電腦幫人下注各類國際運動賽事，還強調回饋非常高，陳玲玲坦言自己「好傻好天真」，就因貪心想賺錢，前後投下了約私房錢2百萬。

投資之後，陳玲玲起初有嘗到甜頭，多少得到些回饋，因此後來越投越多，最後驚聞負責人被抓，又因博弈網站在台灣本來就不合法，雙方又沒合約，陳玲玲只能摸摸鼻子苦吞。直到後來家裡想買房，陳玲玲才鬆口遇到詐騙，老公尤國棟知道後氣炸撕掉存摺，又因感覺夫妻間失去信任，喊出想要離婚，陳玲玲便委屈說自己也是希望大家生活變好，才會一時愚蠢投資失當，「錢還賺的回來，我們夫妻感情這樣破裂，為了那2百萬就什麼都沒有了」。

(中時電子報)