蘋果近年來都選用「電腦」(computer)來描述 iPad Pro，如今這項說法某個程度上被前 Windows 負責人「認證」，不曉得微軟(Microsoft)方面作何感想？
曾任 Windows 部門總裁，在 2012 年離開微軟的 Steven Sinofsky，稍早前在個人 Twitter 曬出了自己的工作電腦，並且註明是「New desktop PC」，不料內容竟然是 iPad Pro，肯定出乎不少人意料。不僅如此，在網友好奇的詢問下，他也公開了自己全套設備的配置，包含 1099 美元的 12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 版、還有 70 美元的 Heckler Design iPad 支架、99 美元的 Magic Keyboard、149美元的Magic TrackPad 2、 129 美元的 Apple Pencil，此外還有價值 5 美元的直角連接線，以及 10 美元的七合一 Hub。就這套配備來看，他儼然是轉變成了一個死忠果粉。
Steven Sinofsky 在 1989 年進入微軟擔任軟體設計工程師，一路走來逐年升職，他在 2009 年擔任了 Windows 部門總裁，不過在 2012 年就離開微軟。他任職微軟期間，最重要的工作之一就是開發 Windows 8。以他的角度來稱呼 iPad Pro 還有全套的外接配備是一台「桌面個人電腦」，似乎是對 iPad Pro 性能與表現的一種認證。
(科技)
#微軟 #果粉 #Steven Sinofsky #iPad Pro #工作 #電腦 #Apple Pencil #認證 #專業 #PC
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。