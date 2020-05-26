蘋果近年來都選用「電腦」(computer)來描述 iPad Pro，如今這項說法某個程度上被前 Windows 負責人「認證」，不曉得微軟(Microsoft)方面作何感想？

曾任 Windows 部門總裁，在 2012 年離開微軟的 Steven Sinofsky，稍早前在個人 Twitter 曬出了自己的工作電腦，並且註明是「New desktop PC」，不料內容竟然是 iPad Pro，肯定出乎不少人意料。不僅如此，在網友好奇的詢問下，他也公開了自己全套設備的配置，包含 1099 美元的 12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 版、還有 70 美元的 Heckler Design iPad 支架、99 美元的 Magic Keyboard、149美元的Magic TrackPad 2、 129 美元的 Apple Pencil，此外還有價值 5 美元的直角連接線，以及 10 美元的七合一 Hub。就這套配備來看，他儼然是轉變成了一個死忠果粉。

big IPad Pro 256gb (no modem) - $1099

Stand - $70

Magic Keyboard - $99

Trackpad 2 - $149

Pencil - $129 (I had this and just move it around for photos)

Right angle cable - $5

Not shown, 7 in 1 dongle - $10

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All were parts on hand except the stand and iPad. — Steven Sinofsky (@stevesi) May 25, 2020

Steven Sinofsky 在 1989 年進入微軟擔任軟體設計工程師，一路走來逐年升職，他在 2009 年擔任了 Windows 部門總裁，不過在 2012 年就離開微軟。他任職微軟期間，最重要的工作之一就是開發 Windows 8。以他的角度來稱呼 iPad Pro 還有全套的外接配備是一台「桌面個人電腦」，似乎是對 iPad Pro 性能與表現的一種認證。

(科技)