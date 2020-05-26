吳朋奉演技精湛，他曾獲得金馬、北影、金鐘獎殊榮，而擁「三金影帝」的美名，吳朋奉事業得意，不過他生前未娶，吳朋奉曾與法國女友、日本女友談過戀情，但最後都已分手收場，吳朋奉去年就曾透露，他的生活伴侶就是7歲的日本狆愛犬「碰碰」。

吳朋奉在演藝圈貴為「三金影帝」，不過他生前未娶，感情世界神祕，吳朋奉過去接受本報專訪透露，與法國女友交往5年，最後因遠距離分手，事後與日本女友的戀情也遇到同樣問題。

提到感情，吳朋奉認為他沒有不婚，只是覺得自己可能不太適合婚姻，他也提到可能受小時父母離異影響，對婚姻惶恐，不過吳朋奉也指出，2個人在一起，相處舒服、快樂才是最重要。

當時吳朋奉也提到，他的生活伴侶是7歲的日本狆犬「碰碰」，如今吳朋奉卻傳出驟逝消息，而吳朋奉經紀公司也證實吳朋奉死訊「家屬希望等詳細的報告內容出來，再對外說明情況。」

(中時電子報)