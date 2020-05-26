菸齡10年1天抽1包，22歲男子肺部長怪東西。(示意圖/達志影像)

根據國民健康署調查，青少年吸菸率近十年降幅達63.8%，不過仍有癮君子，年紀輕輕菸齡竟長達10年！一名22歲男子猛咳嗽又拉肚子，1個月就莫名瘦了2公斤，從地區醫院轉診到台大醫院新竹分院，一檢查才發現肺部長了怪東西。

這名男子才22歲，菸齡已經有10年，從高中起1天抽1包，檢查報告發現，男子雙側肺葉浸潤，電腦斷層顯示，肺葉支氣管擴張，肺部實質組織已被破壞，形成一堆空腔囊腫，切片病理檢查證實肺部罹患「蘭格罕細胞組織球增生症」。

綜合媒體報導，台大醫院新竹分院病理部指出，得到此病症的人，90%以上幾乎都是抽菸患者，蘭格罕細胞組織球增生雖然不會遺傳、也不會傳染，但這種罕見腫瘤會長在各種器官，最常見的就孩童的骨頭和皮膚上，出現在肺部則通常和抽菸有關。常見症狀包括咳嗽、呼吸困難、胸痛等，臨床約有10%的患者，情況嚴重時需移植治療。

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(中時電子報)