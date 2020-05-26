空軍台東志航基地第7大隊一名黃姓上尉，因長期投資失利，多年來向營內大批官兵陸續借貸，金額超過1500萬元，同袍多次求償都無法順利討回借款，黃員卻疑似為了躲債，日前突然辦理辦理退伍，將於6月屆退，至少十餘名同袍擔心黃員一旦順利退伍恐就此人間蒸發，聯名向空軍司令部舉發，軍空調查後，決議予以記過汰除，並由法制單位透過司法途徑協助受害官兵求償保障權益。

國軍近年來在部隊中，不少官兵熱中直銷業務，引發不少投資糾紛，但軍方似乎束手無策。據了解，黃姓上尉近年來陸續以投資名義吸金，甚至勸誘同袍借款投資，向大批同袍借小額借貸數十萬元，至今已累積至少超過1500萬，但同袍多次催討，黃員均以各種理由推託。

日前黃員突然辦理退伍，許多曾借款給黃的同袍紛紛找他討債，但黃員仍無還款誠意，同袍擔心他辦理退伍就是為了躲債，決定集體向上舉發。空軍司令部接獲檢舉後，派出督察與監察單位約談相關人等數實，立即將黃員記2大過，並決議汰除。

空軍司令部表示，經過法制單位協助，黃員初步願以退伍金先償還債務，另外司令部也將派法制官協助被害官兵向法院聲請支付命令，查扣黃員財產外，並協助事後司法協助。

(中時電子報)