網路上瘋傳「韓國瑜不值得你觸法」文宣，內容有法務部部徽引發「法務部官方文宣」爭議，法務部長蔡清祥卻稱「能原諒的話就原諒」，外界質疑「顏色對了就全對了」，蔡清祥26日重申，法務部及所屬檢察機關都是公正執法，目前這件個案已經由高雄地檢署分案偵查中，一切依法行事。

罷韓投票即將舉辦，網路上最近瘋傳一張「韓國瑜不值得你觸法」文宣，上面印有法務部部徽及檢舉電話，遭外界質疑是法務部的官方文宣，對此，法務部並沒有循正常新聞發布管道澄清，反而是「默默」的在「LINE TODAY」低調澄清。

罷韓文宣在立法院也引發國民黨立委吳怡玎強烈質疑，指出罷韓文宣冒用法務部Logo，違反哪樣規則？若製圖者表明不知道嚴重性，就可以完全撇清？

蔡清祥卻回答，犯罪與否要看動機，有時候是對法律不了解，以為Logo是公開的，才會這樣做，對於涉及什麼責任，待高雄地檢署調查清楚，法務部再表達意見，「如果能原諒就可以原諒」。再度引發批評替罷韓團體背書、認證？

蔡清祥對外界質疑再次澄清表示，法務部依法行事，絕對沒有背書的事，一切依照事實狀況請執法機關一切依法處理，現在由檢察機關處理中，等事實查明就會依法處理，同時，法務部得知Logo被冒用就在LINE提出澄清。

至於「能原諒就原諒」的說法，蔡清祥說，一般的案件即使有人犯錯，檢察官有時也會依情節從輕處理，至於文宣的個案最後要如何處理？等雄檢查明清楚再決定。

(中時 )