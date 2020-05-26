懷特（4108）26日表示，一項國際研究發現，新冠肺炎(COVID-19)患者經感染後，體內負責免疫作用的T細胞，以及表面的CD4+、CD8+等受體，均受到肺部發炎影響而大幅降低。該公司日前研究證實，「癌因性疲憊症」藥物有助提升人體T細胞與其受體的數值，現在正展開進一步研究，期盼盡速開發出對抗新冠病毒的新適應症。

一項由中國進行的回顧性研究，對522名新冠肺炎患者進行觀察，相較於40名健康對照組，患者體內的T細胞，以及T細胞表面的CD4+和CD8+等兩個受體，均顯著降低，T細胞更出現功能衰竭的情形，該研究成果已發表於國際知名醫學期刊「免疫醫學新領域《Frontiers in Immunology》」。

懷特總經理鄭建新表示，T細胞為人體免疫細胞，表面的CD4+、CD8+受體，則具有誘發抗體產生、消滅病毒的功能，一旦其功能或數量受到影響或破壞，人體的防衛（免疫）系統就彷彿開了天窗，病毒將似無顧忌的攻擊人體器官，健康堪慮。他舉例，就如同AIDS(後天免疫缺乏症候群)，因為病毒的攻擊，導致人體無法受到免疫細胞保護、對抗外來病毒，進而出現生命危險。

癌症病人在接受化療時，體內的免疫細胞也會遭到破壞，出現嚴重發炎反應，病人因而出現極度疲憊的狀況。日前一項由台北榮總、陽明大學組成的榮陽團隊執行的研究，觀察手術後的卵巢癌病人，合併化療與「癌因性疲憊症」藥物的反應，包括體內各項數值，以及癌疲憊狀況。

研究結果發現，在合併藥物使用下，CD4+、CD8+數值「不減反增」，不受化療影響；此外，白血球和紅血球等血球數值，也沒有因為化療而降低，而是維持在正常值範圍。

懷特李伊伶執行董事表示，對照最新的新冠肺炎研究，公司旗下的「懷特精製黃耆多醣研究中心」，將透過目前的研究成果，就新冠肺炎病毒展開進一步研究，盡速開發出抗病毒藥物的新適應症，甚至是提高免疫系統的保健產品，並以申請健字號（小綠人）健康食品為目標規劃。

(工商 )