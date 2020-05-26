人民幣中間價跌84點 續創逾12年低 10:322020/05/26 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價26日報7.1293，較上日7.1209，跌84點或0.12％，續創2008年2月27日以來新低。 中間價較上日下午4時30分收報7.1388，升95點；較上日晚上11時30分收報7.1361，升68點。 在岸人民幣開盤後走勢平穩，10：21報7.1294，升74點或0.1037％；離岸人民幣報7.1397，升74點或0.1042％。 (工商 ) #人民幣中間價 #續創 #收報 #日報 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美對抗升溫 人民幣中間價大跌270個基點 創逾12年低 11:092020/05/25 財經 兩岸該如何走？ 和平仍是主旋律 04:102020/05/26 焦點新聞 人民幣疲弱 中間價12年新低 04:102020/05/26 全球財經 人民日報：疫情暴露美國民主實質 09:272020/05/26 兩岸 財經熱門新聞 停牌等於變壁紙... 老謝驚揭港股末日景象 - 財經 台積電今年遭砍70萬張 殺手是油國基金？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 沒有拋棄華為！5G霸主搖搖欲墜 台積電120天急救援 - 財經 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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