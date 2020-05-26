人民幣中間價26日報7.1293，較上日7.1209，跌84點或0.12％，續創2008年2月27日以來新低。

中間價較上日下午4時30分收報7.1388，升95點；較上日晚上11時30分收報7.1361，升68點。

在岸人民幣開盤後走勢平穩，10：21報7.1294，升74點或0.1037％；離岸人民幣報7.1397，升74點或0.1042％。

(工商 )

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