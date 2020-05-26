台積電（2330）今年以來股價呈現下跌走勢，外資殺聲隆隆，今年狂賣70萬張。但這並不代表外資對於台積電沒有信心，市場認為，沙烏地阿拉伯、卡達等油元國主權基金受到油價下跌影響，不得不拋售股票換現金。

經濟日報、科技新報報導，根據統計，外資今年以來賣超台股共6589億元，已破金融海嘯紀錄，據消息透露，近來外資賣超的主力是主權基金和長線共同基金。報導指出，由於今年各國經濟受到疫情以及油價大跌等衝擊，為了因應資金需求，只好拋售股票，加上台股波段反彈幅度在全球股市名列前茅，導致外資加速提款，而油元國主權基金被視為主要賣壓來源。

賣超的個股中以台積電金額最高，外資今年以來賣超台積電70萬張，逾2142億元，創單一個股新高紀錄。排名第二是國巨，賣超8.5萬張，金額328億元，第三則是鴻海，賣超43.3萬張，金額307.5億元。

台積電去年底收在338元，今天開盤開在295元，今年以來股價下跌約12%，不過早盤走勢強勁，截至10:26，台積電股價上漲5元，漲幅1.71%，暫報297元。

(中時電子報)