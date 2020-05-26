健和興(3003)前4月每股稅前盈餘為1元，美國電動車大廠—Tesla擴大在大陸市場佈局，帶動健和興車用產品訂單攀升，加上大陸積極推動5G建設，5G及基礎建設需求強勁，健和興預估，今年車用產品及5G相關產品佔比較去年同期拉升，成為推升今年業績成長的推手。

健和興主要產品為端子及連接器，包括：電工相關大電流連接器，如：輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)、機械設備控制系統連接用電智能電網及自動化與無人工廠高電流傳輸、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等。

就產品別來看，2019年電工綠能產品約佔健和興營收65%，家電約佔18.4%，車用連接器約佔16.6%。

儘管中美關係緊張，大陸龐大消費市場商機還是吸引國際各大企業積極搶進，Tesla亦擴大在大陸市場佈局，建立當地的供應鏈，讓深耕大陸市場，又是Tesla供應商的健和興受惠，據了解，健和興主要供應Tesla車用及車外連接器，以及充電樁等產品，隨著Tesla出貨量攀升，健和興預估，今年車用產品出貨及佔比可望優於去年。

除車用產品穩定成長，大陸積極推動5G基礎建設，健和興今年基礎建設及5G相關訂單強勁，相關產品也成為公司今年業績另一個成長動能。

隨著大陸各地全面復工，健和興第2季營運持續增溫，4月合併營收2.95億元，年成長13.02%，公司自結單月稅前盈餘為2991萬元，累計前4月合併營收為10.01億元，稅前盈餘為1億5609萬元，以實收資本額15.57億元計算，每股稅前盈餘為1元。

健和興表示，整體來看，第2季業績可望優於第1季及去年同期，今年上半年業績可望優於去年同期，下半年則須看全球新冠肺炎疫情狀況。

(時報資訊)