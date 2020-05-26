全球最大線性滑軌供應商日本THK公布今年第1季財報，全年營收並未調降目標，顯示今年第1季將是營收谷底，下半年景氣狀況將明顯回升。激勵國內線性滑軌大廠上銀(2049)今天跳空大漲，股價衝上3個月以來新高，盤中漲幅更達8％以上。

THK第1季合併營收554.35億日圓，年減達26.6％，受疫情影響，營業損失5.73億日圓，歸屬母公司稅後損失為26.55億日圓。但公司對於2020年營收目標未變，上半年業績1240億日圓，而下半年營收預計可達1400億日圓，顯示寒冬已經過去，將迎來春天。

THK透露各區域訂單年增率進一步提升，產業別來看，應用在電子產業領域的產品，訂單金額持續回升，延續去年下半年以來的力道，又以大陸訂單加速增長代表景氣復甦強勁，顯然大陸自動化需求已經穩健增加。

凱基投顧認為，基於訂單強勁及價格趨勢有利，即將出現市場獲利預估上修潮，上銀5月起已取消價格折扣並調漲部份供應吃緊的品項售價，為近兩年來首次調漲均價，且供應鏈將出現全面吃緊，讓公司得以選擇性接單，利潤更有提升空間，預計上銀獲利在連續萎縮六季後，將自第3季重返成長。

(時報資訊)