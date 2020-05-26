因應金融科技潮流，新光金(2888)旗下元富證券持續推動數位金融(Fintech)發展，今日正式推出智能客服「小新」Chatbot，以智能客服機器人+密碼服務組合，成為業界首創AI對話式密碼服務。透過AI智能對話，「小新」24小時為客戶即時排除密碼解鎖、變更、補發等無法登入交易問題、FAQ，以及證券報價商品行情查詢等服務。

元富證券總經理李明輝表示，根據元富客服中心進線系統資料顯示，近7成客戶致電客服中心，皆是詢問密碼解鎖、變更、補發或電子交易憑證相關等重複性問題。

元富考量使用者體驗，推出仿真人回覆的智能客服，不僅可即時為客戶解決痛點，更能有效縮短客戶等候時間，提升好感度。「小新」具備深度諮詢能力，透過自然語言分析技術(NLP)以及大數據分析，有效學習元富證券各項業務。

元富智能客服「小新」於元富證券官方網站及手機網提供24小時線上服務，第一階段三大功能包括有(1)AI智能對話：突破一問一答的限制，透過智能客服自然語言分析技術、從對話中收集相關聯的訊息，利用上下文邏輯串接起客戶提問，做到準確判斷客戶所需，線上即時處理密碼變更、解鎖、補發等作業。

(2)知識庫FAQ導入：以電子交易作業常見問題FAQ知識為主，Chatbot會提供最適切的解決方法；(3)證券報價商品行情查詢：輸入股票代號或名稱，提供即時商品行情。

此外，「小新」亦結合了元富證券官網等資料庫，提供包含熱門資訊、最新消息、新手上路等豐富實用資訊，滿足多元詢答需求。

(時報資訊)