鞋子比馬桶還髒千倍，每天穿鞋子到處踩，其實不知不覺就沾滿各種病菌，胸腔暨重症醫師黃軒建議，外出鞋最好別穿進家門，畢竟「致病細菌非肉眼所能見」並建議家中穿室內拖，並在鞋櫃上放75%酒精，穿脫鞋後都清潔手部。

黃軒醫師指出，鞋子比馬桶蓋更髒，馬桶蓋平均有1000隻病菌，鞋子卻有百萬隻病菌沾黏在上面，且鞋底的96%沾滿糞屎細菌，而這些糞屎細菌包括，最常見的大腸桿菌(E.coli)、克雷伯氏肺炎菌(Klebsiella pneumonia’s)和粘質沙雷氏菌(Serratia ficaria)。

黃軒醫師引述《新英格蘭醫學期刊》的研究指出「新冠病毒可在鞋底活5天」，民眾常在公共空間走動，像是，大賣場和大眾交通運輸等，鞋底有很大的機率會沾上新冠病毒，且因鞋底，多是塑料與其他合成材料製成，很可能會附著病毒。

黃軒醫師接著說，最近又發現醫護人員的鞋底，半數都被驗出有新冠病毒，而醫院各處的地板都有病毒。研究人員認為，恐有可能是透過醫護人員的鞋底傳播開，但其實病毒 ，細菌、霉菌和寄生蟲，都真的能沾黏在鞋底下，這不稀奇的。

黃軒醫師表示，三大方法也許能阻絕鞋子的致病細菌，到家後別立刻入門，可以踩在消毒墊上清潔鞋底，並在屋外放鞋櫃，不要穿鞋到家裡面，再來是準備室內拖，不要在家赤腳走路。

黃軒醫師也說，清潔鞋子也重要，從鞋子外觀、鞋底到鞋帶與鞋帶恐都別放過。不過最重要的是，勤洗手！可以在門口放75%的酒精，在穿、脫鞋及綁鞋帶後，都可以用來清潔手部。

黃軒醫師也補充，儘管發現病毒可在鞋底下生存，但此新研究不代表病毒，就是可以從鞋子傳給人，除非真的「不洗手，病毒就會可能隨著你觸碰摸口鼻後，傳入你的身體內」。

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(中時電子報)