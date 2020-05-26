內政部指台灣囤房問題有限(內政部提供)

「囤房稅」引發爭議，內政部透過統計資料與大數據分析，發現台灣囤房問題有限，整體趨勢朝向均衡。

內政部表示，依據財政部2018年「房屋稅籍所有人歸戶統計」推估，約800萬間房子為持有1間房子的人擁有，占總數的75.67％；有約47.7萬間房子為持有4間以上房子的多屋者共擁，僅占房屋總數的4.52％。國內房屋所有權分布狀況尚屬均衡，並無明顯分配不均的囤房現象。

內政部分析2018年9月至108年8月間買屋與賣屋者擁有房屋情形，發現首購者購買的住宅占全部交易量的71.1％，擁有1屋者賣出的住宅則占整體交易量的44.4％。相較之下，擁有4屋以上者所購買的住宅僅占全部交易量的3.8％，賣出的住宅則占整體交易量的13.2％（7.1％＋6.1％）。就數量而言，多屋者在這段期間擁有的住宅數量減少約1萬3千戶。

也就是目前市場動態，擁有少屋者買屋多、賣屋少，擁有多屋者則是買屋少、賣屋多。住宅分配是從原來擁有多屋者手中逐漸移轉給首購族，整體住宅權屬的分配正朝向均衡趨勢發展。

內政部將全部空屋依其屋主擁有戶數進行勾稽分析，發現58.2％的空屋是由擁有1間房屋者所有，僅7.0％的空屋由擁有4間以上房屋者所有。因此，多屋者所創造的空屋比例不高，實際狀況並非如部分人士認為擁有多屋者傾向囤房閒置不用，且各縣市均呈現相似的結構。

內政部以民國2015至2017年，全國19縣市（不含外島）家戶成長率、新屋增加率與是否執行囤房稅等三項因素進行迴歸分析。實證結果顯示，家戶成長可顯著降低空屋率，新屋增加對空屋率上升也有顯著影響，但台北市實施囤房稅對降低空屋率的效果非常不顯著。

從減少空屋的角度，讓年輕人、新婚者可離巢獨立生活，是降低空屋率的最佳方案。政府擴大租金補貼、推動包租代管社會住宅，更可同時發揮協助青年與降低空屋的雙重效果。

(中時 )