名人堂球星魔術強生(Magic Johnson)向來非常推崇喬丹(Michael Jordan)與詹姆斯(LeBron James)，後來詹姆斯又加入湖人隊，強生也不想真的拿喬丹把詹姆斯比下去。他認為詹姆斯是「最偉大的全能球員」，喬丹則是「最偉大的球員」。

這兩者有何不同？前者多加了一個條件「全能球員」，詹姆斯只是全能球員裡最偉大的人物，喬丹則是所有球員裡最偉大的人物。

強生對ESPN說：「首先，我們不要貶低詹姆斯，他是頂尖的球員。當我們提起史上最優秀的全能球員，我想到的就是詹姆斯。喬丹太可怕了，從沒輸過總冠軍賽，現在你要說最偉大的當然還是喬丹，但詹姆斯的職業生涯還沒結束，他還有機會追趕。」

詹姆斯單挑能不能贏喬丹並不重要，其實詹姆斯單挑也沒能收拾韋德(Dwyane Wade)，大家不會因此質疑詹姆斯的戰力。強生說：「現在是詹姆斯的時代，我們看的人是他，是他統領著這個時代。」

(中時電子報)