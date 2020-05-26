屏東市7旬黃姓老翁26日清晨外出晨運，行經光復路與大同路口時，與27歲李姓男子駕駛的自小客發生碰撞，送醫後傷重不治，承辦員警為李男施以酒測，發現酒測值高達0.61毫克，經訊後已依法偵辦。

「碰的一聲超大一聲」，鄰居在事故後紛紛探出頭來，警方調查發現，清晨5時55分，黃姓老翁騎乘機車從大同路北往南直行，行經光復路口時，與李男車輛發生碰撞，黃翁當場倒地，救護人員到場後發現已無生命徵象，送醫後仍宣告不治。

(中時 )