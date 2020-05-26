老翁陳運遇酒駕 遭撞傷重不治 10:482020/05/26 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晨運遇酒駕，老翁傷重不治。(屏東小鎮資訊提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市7旬黃姓老翁26日清晨外出晨運，行經光復路與大同路口時，與27歲李姓男子駕駛的自小客發生碰撞，送醫後傷重不治，承辦員警為李男施以酒測，發現酒測值高達0.61毫克，經訊後已依法偵辦。 「碰的一聲超大一聲」，鄰居在事故後紛紛探出頭來，警方調查發現，清晨5時55分，黃姓老翁騎乘機車從大同路北往南直行，行經光復路口時，與李男車輛發生碰撞，黃翁當場倒地，救護人員到場後發現已無生命徵象，送醫後仍宣告不治。 (中時 ) #老翁 #不治 #發現 #大同 #路口 也許您會感興趣 推薦閱讀 經營權之爭 大同緊咬市場派陸資疑雲 04:102020/05/22 財經要聞 三圓建設董事長王光祥：絕無陸資 支持主管機關查明 04:102020/05/22 財經要聞 婦人剛停好車一回頭不見尪 人竟迷失在6公里外 11:152020/05/22 社會 8旬老翁腳沒力 中和警揹返家 19:232020/05/22 社會 新北五股社區住戶質疑交通局改善方案 19:592020/05/22 生活 老翁雨夜裡迷途 蹲坐路旁暖警助返家 16:252020/05/23 社會 公路局員工巡視道路 自撞橋墩身亡 20:132020/05/23 社會 揪友瑞濱夜釣落海 男釣客不治 15:532020/05/24 社會 9旬翁電動代步車拋錨 警民合力搬上車 15:032020/05/25 社會 8旬翁迷途 暖警助返家 20:312020/05/25 社會 社會熱門新聞 金鐘獎視帝吳朋奉猝死 地點、原因曝光 - 社會 《浪子回頭》吳朋奉驚傳猝死 3天前PO文狂聊「電火球」 - 社會 吳朋奉告別人生 作家劉克襄曝視帝鮮為人知一面 - 社會 獨》志航基地上尉爆違法借貸1500萬 同袍爆怒檢舉 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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