新竹縣政府今年新增3所非營利幼兒園，分別為竹東、文小一、文中二幼兒園，其中竹東非營利預計於6月12、13日於竹東國小辦理招生登記，文小一、文中二非營利幼兒園預計於7月3、4日，在新竹縣體育館大門口及碼頭區登記招生，時間仍以簡章公告為準。

竹東非營利幼兒園委託社團法人新竹縣遠見多元教育發展協會辦理，位於竹東國小內，6月12日上午9點到下午4點、13日的9點至12點，將於竹東國小活動中心辦理招生登記，預計招收4班，其中2至3歲幼兒專班1班16人，3歲至入國小前幼兒3班90人，共計106名。

文小一、文中二非營利幼兒園則預計於7月3、4日於新竹縣體育館大門口及碼頭區辦理招生登記，詳細時間仍以簡章公告為準。文小一非營利幼兒園位於福興東路二段與嘉豐五路交叉口，委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理，將有2至3歲幼兒專班2班32人，3歲至入國小前幼兒10班300人，共計332名。

文中二非營利幼兒園則由社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會辦理，預計招收11班，3歲至入國小前幼兒合計330名。

另外，新竹縣政府爭取湖口文小預定地興建非營利幼兒園，預定地為達生七街、達生八街口，獲得國教署核定經費為1億491萬元，預計招收2至3歲幼幼班2班共32人，3到5歲8班共240人，合計272名幼兒，將於5月26日評選建築師。

竹北文小十非營利幼兒園則預定於環北路五段、新光五街、華興三街口，預計2至3歲幼幼班2班共32人，3到5歲6班共180人，合計212名幼兒，目前辦理建築師遴選，預計6月16日評選。

(中時 )