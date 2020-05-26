市場傳出華為可能向三星採購智慧手機晶片Exynos，以減緩川普政府擴大出口限制的衝擊。但韓媒指出，即使華為提出需求，三星應該也不會賣晶片給華為，原因在於雙方是競爭對手的關係，華為若手機和網路設備業務衰退，剛好讓三星撿到槍、趁機謀取更大利益。

美國商務部15日對華為祭出口限制禁令，無論是美國或外國的企業，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。在此禁令下，台積電可能無法繼續向華為供貨、華為也面臨「斷貨」危機。

韓媒中央日報報導，華為旗下海思半導體研發智慧手機、5G 基地台晶片均下單台積電，但因美國新禁令導致台積電無法供應晶片給華為，市場傳出華為正考慮向三星採購 Exynos晶片，預計下半年會提出供貨要求。

不過業界人士指出，三星可能會拒絕供應Exynos晶片給華為，原因在於供應手機晶片雖可提升半導體事業的獲利，但三星更樂見華為手機及網路設備競爭力下滑，並從中謀取更大利益，畢竟雙方在這些領域是競爭對手關係。

而過去就有先例，三星曾拒絕華為採購Exynos訂單的要求。

(中時電子報)