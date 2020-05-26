中國人民銀行公開市場26日將進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，是暫停近兩個月後重啟，結束最長空窗紀錄。

人行此前連續37日暫停逆回購操作，創2016年人行每日有操作窗口以來的最長連停紀錄。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，26日開展100億元逆回購操作。

本周仍無逆回購到期，據此計算，公開市場單日淨投放等量資金。

(工商 )