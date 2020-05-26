人行重啟百億逆回購 10:502020/05/26 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行公開市場26日將進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，是暫停近兩個月後重啟，結束最長空窗紀錄。 人行此前連續37日暫停逆回購操作，創2016年人行每日有操作窗口以來的最長連停紀錄。 人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，26日開展100億元逆回購操作。 本周仍無逆回購到期，據此計算，公開市場單日淨投放等量資金。 (工商 ) #人行 #逆回購 #公開市場 #紀錄 #操作 也許您會感興趣 推薦閱讀 操作槍納管、改造刑責加重 槍砲彈藥刀械管制條例三讀通過 18:252020/05/22 社會 立院三讀 非制式槍枝比照制式處罰 操作槍納管 18:542020/05/22 政治 廢棄物無處去 新北業者叫苦 04:102020/05/23 地方新聞 操作槍納管 違法賣最高罰250萬 04:102020/05/24 社會新聞 未涉及空氣槍 玩具業者免驚 04:102020/05/24 社會新聞 新聞小辭典-模擬槍、操作槍 04:102020/05/24 社會新聞 人行：銀行利潤恐負增長 04:102020/05/25 全球財經 合駿人機介面重切削床型銑床 操作簡單人性化 04:102020/05/25 產業特刊 社論／假密件釣出總統府真面目 04:102020/05/25 時論廣場 操盤心法－操作難度漸高，靜候出手時機 04:102020/05/26 證券．權證 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 【3600億買活路1】美布局2年 圍剿華為有請護國神山台積電 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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