罷韓案即將進入倒數，中選會及高雄市選舉委員會提醒，自明(27)日零時起至6月6日下午4時止，不得以任何方式，發布與被罷免人或罷免有關的民調資料，也不得加以報導、散布、評論或引述，而且，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式從事罷免活動，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會說明，公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。同法第56條也規定，投票日當天，政黨及任何人不得從事罷免活動。

中選會及高雄市選舉委員會特別呼籲政黨、提議人之領銜人、被罷免人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法之規定。

高雄市選舉委員會也預告，5月30日上午9時在慶聯有線電視台舉辦公辦電視罷免說明會，除電視直播外，也會在高雄市選舉委員會Youtube頻道直播，播出後檔案也會置於選委會官網，供民眾隨時收看。

(中時 )