今年國慶煙火確定落腳台南！台南市議長郭信良26日進行市政總質詢時，當眾宣布2020國慶煙火將在台南舉辦；對此，市長黃偉哲也說，這是國慶煙火有史以來首次在台南舉辦，目前已向中央提出2個建議地點，包括安平港與將軍漁港，將進一步與國慶籌備委員會討論決定。郭信良則另行建議，還可考慮在觀海橋至鹽水溪橋之間的鹽水溪高灘地舉行。

郭信良表示，國慶煙火施放地點的選擇，應該不要距離市區太遠，最好是有水的地方，如此可以透過倒影，看見不同的煙火絢麗效果；同時，還要考量方便停車與疏散等條件，因此他建議，可以考慮觀海橋至鹽水溪橋周邊連接安南區、北區的鹽水溪高灘地，比較容易聚集和疏散。

郭信良還認為，將軍漁港太遠，安平港則有風向及塞車等問題，因此鹽水溪高灘地應該較為可行。目前國內新冠肺炎疫情已連續40多天無本土病例，舉辦活動可以提升經濟，希望最後確認的場地，能更符合民眾的期待。

黃偉哲回應說，觀海橋周邊的鹽水溪高灘地也可以列入選項，將盡快統整後向國慶籌備委員會報告，進行最後的確定。

(中時 )