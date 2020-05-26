隨著美國局部解封，大聯盟官方也希望能於7月4日讓球季恢復，有些球隊已開始動起來，佛州的坦帕灣光芒隊就開放主場「純品康納室內球場」（Tropicana）恢復春訓，首批有14名球員恢復練習，進場的球員和工作人員均須量體溫，被問到一些醫療問題，現場還有洗手台，配備消毒瓶和噴霧劑。

到場練習的有一壘手馬丁尼茲（Jose Martinez），捕手培瑞茲（Michael Perez）、中外野手馬格特（Manuel Margot）和投手卡斯提洛（Diego Castillo）、奇里諾斯（Yonny Chirinos）等人。

總教練凱許（Kevin Cash）表示，周三和周五還會再繼續練習，再看大聯盟有什麼相關的指示，再決定是否擴大練習範圍。無論如何，能夠重新走進球場練習都是好的開始。他形容目前就像嬰兒一樣，跨出每一步都很緩慢也須很小心。

外野手密多斯（Austin Meadows ）則表示，最重要的是確保安全，為了重新回到賽季，必須採取一切必要的措施，「我相信大聯盟會為大家制定計劃，確保大家的安全。」他說。

(中時 )