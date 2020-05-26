新型冠狀肺炎經歷多時，日本政府宣布解除國內的危機狀況。然而，禁令期間內，來自東京的3名男子靈機一動，結伴而行到無人島展開隔離生活。他們將島上生活方式分享在社群平台，也帶上自備工具以便自足自給。經歷1個月之後，解除危機返家前仍不捨島上生活。

日本政府在4月開始宣布肺炎危機禁令，生活在東京的Ken突然靈機一動，想來個無人島生活迴避肺炎危機，他相約2名好友，一同踏上如同任天堂遊戲裡的集合啦！動物森友會原始生活。

島上生活一切自足自給，不論是捕魚、升火、健身。(Ken twitter)

來自東京的ken補到魚時的雀躍。(ken twitter)

據Ken在社群平台的分享，在平地裡的生活都變成自給自足，譬如買食物變成自行補魚、開電燈要自己升火、溫泉要自己挖出來泡、在海裡洗澡，甚至連衣服都直接自編竹葉來穿。

3人還帶上一隻母雞，可供下蛋自給。(ken twitter)

從影片記錄中，Ken與3名友人自備所有的工具生活，也帶上一隻母雞可以下蛋自給，從中可知食物方面皆自行下海捕抓，雖然親力親為生活較為辛苦，不過3人從當中的生活模式都相當有成就感，也過的非常開心。

島上一切娛樂皆自足自給，自行就地取材製作健身器材。(ken twitter)

3人一行在島上生活可說是趣味十足，不僅自製健身器材，還藉著大自然的事物玩起許多逗趣遊戲，雖然說過程中有多艱辛，像是島風過大要吹走帳篷、手機掉入水中，Ken一行3人仍甘之如飴。由於島上生活讓他們只穿竹葉遮住重要部位，影片一上傳還被官方警告下架，讓他們苦笑不得。

然而，由於日本政府的全面解禁，Ken等人得返回家鄉開始正常生活，3人都相當依依不捨。Ken在自己的推特表示，在這無人島生活的滿足感，是在東京裡無法得到的成就感，希望回去東京後，未來仍可以帶更多朋友一同來此享受自足自給的生活。

(中時電子報)