女星伊能靜自從嫁給秦昊並生下女兒「米粒」後，重心幾乎都在家庭上頭，然她最近為了實踐夢想，出發前往大陸錄製熟齡女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，昨天搶先公開了行前紀錄影片，隱私格外受到保護的小哈利難得全身正面入鏡，18歲的他幫母親編舞，展現成熟而具個性的面貌，舞姿更是讓人驚艷。

小哈利為伊能靜編舞，跳女舞非常好看。(翻攝自微博)

18歲的小哈利打扮相當有個性。(翻攝自微博)

疫情期間，伊能靜為參加選秀，飛抵大陸等於需要接受隔離，她昨(5/25)公開影片日記，表示其實家人都反對她參加，因為不僅要隔離，還要離開女兒，兒子出國念書前的這段相處時光她也勢必錯過，最後是小哈利鼓勵她：「去吧，對我們來說就只是人生的四個月，可是對媽媽你來說，可能是下輩子新的開始」，她才堅定了「身為媽媽，但也做自己」的決定。

影片中，除了滿滿的感動外，更讓人驚喜的，是小哈利的身姿，18歲的他身材高挑英挺，幫媽媽編舞兼教學，教的是女舞，卻比伊能靜還會扭腰擺臀，非常有專業架式，而他塗著黑色指甲油、戴著大戒指與耳環，頭髮則是略長，抓出微濕的質感，雖然戴著口罩，但有著韓系花美男的精緻，完美遺傳爸媽的顏值與表演細胞。

小哈利也難得在鏡頭前開口談母親，他說伊能靜雖然會忽略小細節，但對生活相當用心，非常照顧人，「她每天為了不讓我隨便叫外賣，就會做菜給我吃」，不僅小心照顧孩子的健康，也全心支持他們「做自己」，小哈利最後祝福伊能靜順利「把妳開心的態度帶向全世界」，談吐非常成熟，讓網友直呼很有魅力。

(中時電子報)