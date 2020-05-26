娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！55歲于美人罕見露辣腿；鍾麗緹真實身材曝光超驚人；「香港經典賤男」是誰？中時電子報娛樂為您追下去。

知名主持人于美人形象知性、談話風格犀利，同時她也是美魔女一枚，樂於在網上分享生活日常的于美人，昨（24日）在臉書曬出背影照，只見她身穿白色小短褲，大放送一雙纖細長腿，背影實在超殺！

年近半百的性感女神鍾麗緹保養得宜，擁有美艷外貌和姣好身材，不過近日她現身機場，卻因穿著太性感，身材引起網友熱烈討論。

鍾麗緹近日參加陸綜《乘風破浪的姐姐們》，邀請30歲以上的女星參加比賽，優勝者組熟女女團出道，有網友在機場巧遇她，她親民和粉絲對談，更爆料為了全心練舞，拋棄老公和孩子，完全不管他們了，而穿著超低胸細肩帶背心的她，單邊外套沒穿好，辣露半球和香肩，上衣快包不住豐滿上圍，性感十足。

在電影《唐伯虎點秋香》飾演與周星馳搶入華府賣身葬全家的香港男星梁榮忠，曾經是TVB力捧當紅主持人。原本星途大好的他，卻在2005年被踢爆是個花心渣男，背著交往7年女友鍾麗淇偷吃3港姐，甚至與其中一位港姐朱慧敏被抓包在車上極樂1個多小時，令他形象一落千丈，黯然淡出演藝圈。事隔10多年，他更被網友發現外貌與昔日意氣風發的模樣相差甚大，白髮憔悴認不出。

被稱為「最靈活胖子」的68歲功夫巨星洪金寶，因年輕時拍武打戲留下大小傷，2017年膝蓋開刀後，醫生叮囑少走動，導致他常以輪椅代步或拄拐杖，但他精神仍不錯，近日，譚詠麟曝光他的近況，整個人暴瘦到讓網友都驚呼。

(中時電子報)