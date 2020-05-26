觀霧國家森林遊樂區夜晚星空。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

林務局新竹林區管理處將於6月27日晚間8時至10時，在觀霧國家森林遊樂區舉辦「聖稜的星空」觀星主題活動，開放30人免費報名，不過觀霧地區路途遙遠，考量民眾深夜上下山交通安全，活動僅提供觀霧山莊當日住客參加，林管處表示，5月27日前訂房可享9折早鳥優惠，歡迎民眾多加利用。

觀星向來是熱門戶外活動，隨著台灣疫情趨緩，民眾越來越嚮往山上活動，新竹林管處舉辦「我是公民科學家」系列活動，第15場主題活動「聖稜的星空」將於6月27日登場，觀霧地區擁有無光害絕佳觀星環境，透過講師帶領可飽覽夏季夜晚的星空，浪漫又能長知識。

林管處育樂課指出，觀星活動由台北市立天文科學教育館研究助理、現任台北士林社區大學《天文觀測－星空之美》課程講師的洪景川主持，帶領民眾辨認夏季大三角、星雲的組成、星座方位、夜空中的小知識等，領略聖稜星空之美。活動現正報名中。（https：／／www.surveycake.com／s／nqGZm）

育樂課表示，觀星活動屬於「我是公民科學家」系列活動之一，每參加1場活動即可集戳章1枚，集滿4個戳章可獲得好禮，詳細活動內容可搜尋「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁，或是白天電洽03-3632488圈谷游小姐諮詢。觀霧山莊訂房請上觀霧山莊訂房網，或電洽037-268818。

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