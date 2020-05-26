中國人民銀行行長易綱表示，穩健的貨幣政策將更加靈活適度，將綜合運用、創新多種貨幣政策工具，確保流動性合理充裕；推進利率市場化改革是金融領域最重要的改革之一，目標是要完善主要由市場決定價格機制，穩妥推進存貸款基準利率與市場利率並軌。

易綱在大陸全國兩會期間接受媒體採訪稱，將繼續深化貸款市場報價利率（LPR）改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導管道，推動降低貸款實際利率，支持實體經濟發展，有序推進存量貸款基準轉換。

易綱提到，儘管境外疫情形勢及其影響還有很大不確定性，但中國經濟韌性強，內需市場廣闊，經濟持續向好的基本面不會改變。

他又說，近期新冠肺炎疫情對中國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，對銀行信貸資產質量造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需引起關注。下一步，人行會把握好抗擊疫情、恢復經濟和防控風險之間的關係，加大宏觀政策逆周期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務。支持銀行特別是中小銀行多管道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健性。

(工商 )