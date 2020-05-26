市場避險情緒稍微降溫，港股26日開盤漲逾200點，剛開盤便升超過400點。上證指數同樣開高走高，開盤後漲幅一路擴大。

恒指開盤漲246點，報23,198點，低見23,165點後升幅擴大，暫時最多升456點，高見23,409。10：29，恒指報23,405.64點，漲453.4點或1.98％。

個股表現部分，新經濟龍頭股受追捧。美團首季非國際財務報告準則的經調整虧損人民幣2.16億元，較去年同期大幅收窄，好過市場預期，股價今早創新高，高見134.3港元，大漲6.8％。

騰訊升1.4％，報422.6港元；阿里升1.8％，報201.8港元；小米升2.1％，報12.52港元。

陸股方面，上證指數開盤報2,827點，升9點或0.35％；現報2,838.16點，漲20.19點或0.72％。深成指開盤報10,655點，升63點或0.6％；現報10,658點，升65點或0.62％。

各類股普遍走強，水泥、金融、有色金屬、房地產、石油、化工、鋼鐵、電力、煤炭股上漲。

(工商 )