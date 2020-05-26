新冠肺炎衝擊全球，各國政府大多嚴陣以待；然而，也有少數國家如瑞典就並未因疫情而積極防範，反而依舊讓國民維持正常生活作息，採取「群體免疫」策略。這樣的防疫措施，使得瑞典截至26日早上為止，已有33,843人染疫，4,029人死亡。而瑞典人口僅1023萬人，死亡率飆破11%。

根據《CNN》報導，瑞典的國家公共衛生發言人已證實，國內新冠肺炎確診病例死亡人數達到4029人。瑞典首席流行病學專家特涅爾（Anders Tegnell）進行的一項研究指出，斯德哥爾摩至4月下旬為止，僅有7.3％的居民出現對抗新型冠狀病毒所需的抗體。

特涅爾表示，群體免疫法的效果確實比預期中還要來得低。而瑞典公共衛生部則說，目前計劃公布其他地區的研究結果，幫助相關人員以及大眾能更加清楚的了解瑞典人口的群體免疫成效。

另外，相關單位表示，瑞典政府雖未在疫情爆發期間，和其他北歐國家同樣下令封鎖城市，依然讓學校、飯店、沙龍和酒吧等公共區域維持開放，卻仍有要求人民基於自身道德及責任感，不要出遠門，以避免病毒擴散至其他國家。

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(中時電子報)