新冠肺炎疫情趨緩，但面臨失業率飆升，經濟衰退危機，國發會主委龔明鑫昨(25)日表示，振興券即將上路，初步定案為不排富，每人支付1000元換3000元振興券。民進黨立委江永昌提醒，發放時程必須注意，希望提早至6月上路，才來得及在暑假推出的第二階段安心旅遊使用。

龔明鑫昨日宣布，振興券規劃已進入最後階段，目前暫定民眾支付1000元可換取3000元振興券，沒有排富及年齡限制；弱勢、低收族群則免收1000元自付額，能直接請領全額3000元的振興券，上路時間預計在7月。振興券議題已成立委關注焦點，據了解，昨晚行政院長蘇貞昌與與綠委餐敘時，多聚焦在紓困、振興議題，並提醒行政部門「發售過程要順暢」。

江永昌昨日與龔明鑫會面時，也特別提醒國發會，設計行動支付、電子票證、信用卡及實體券的「3+1」多元發放方式固然便民，但要特別注意實體券防偽印刷所需的時間，以及發放到民眾手中的時程，才來得及在暑假推出的第二階段安心旅遊使用。

江永昌希望，振興券上路時間可以提早到6月，且在設計振興券使用方法時，原則是規劃要明確，但執行時可以寬鬆認定，民眾使用愈方便，就愈有助於受衝擊商家買氣回升，才能讓全民都能受益。

對於國發會目前釋出的振興券發放方式，國民黨團立院總召林為洲則表示，大家準備排隊領，基層又要忙一陣子。

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(中時電子報)