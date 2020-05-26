展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。

【1】隨著這次新冠肺炎疫情席捲全球，美國不斷指控，世界衛生組織（WHO）偏袒中國大陸，為北京說話。不過，德國議員直指，操縱WHO不只大陸，還有痛批世衛的美國等國家。

【2】由於新冠肺炎肆虐，導致全球災情慘重，在美國帶頭下，舉世都在追究病毒的來源。不過，武漢實驗室病毒專家石正麗強調，導致疫情爆發的新冠病毒只是冰山一角，如果全球不合作，提前預防，還有其他病毒會造成傳染病大流行。

【3】美國總統川普熱愛推文，什麼議題都談，不過隱射名主播涉嫌殺人，實在讓同黨的共和黨議員看不下去，要他快閉嘴，以免毀了大家。

【4】華為力求突破美國制裁困境，想盡辦法，最新消息傳出，該公司目前正在接觸台積電最大的競爭對手韓國三星與SK海力士，以確保晶片供應。

【5】億萬淫魔艾普斯坦酷愛未成年少女，生前生活糜爛，性關係混亂。由於他身後留下龐大遺產，在「莫氏族譜服務」設置網站，為他尋找繼承人後，隨即有386人聯繫，其中並有130人自稱是他的子女，希望能分一杯羹。

(中時電子報)