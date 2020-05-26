每年5至6月是五峰鄉「五月桃」的產季，鄉公所團隊基於新冠肺炎疫情已趨減緩，30和31日將在五峰鄉清泉停車場辦理甜桃展售會，並偕同農民在6月推出「農產品電商購物平台」，期建立「五峰Rgyax」的品牌形象。

「五峰五月桃的美味絕對值得大家品味！」五峰鄉長葛忠義表示，鄉內五月桃種植面積有47.9公頃，年產量可達38噸，6月將在電商平台販售的產品，都是來自農民友善耕作模式，會有3章1Q產銷履歷農產品標章，讓大家吃的安全又健康。

該平台將提供多元的付款方式，結合黑貓物流，只要線上下單，專人會將新鮮蔬果送至消費者手中，透過線上付費模式，也減少病毒傳染風險，讓健康無距離。

葛忠義強調，為堅守電商平台的商品品質，首度在鄉內建立品管中心，藉由嚴謹的品管制度及細心包裝，讓高山五月桃的美味，能順利分享到全台各地。

在目前新冠肺炎疫情已趨緩和下，五峰鄉公所團隊及農民們決定舉辦戶外實體展售活動，30和31日在清泉停車場辦理甜桃展售會外，6月6日和7在台北希望廣場農民市集展售，讓台北大都會區的民眾也能品嚐來自五峰高山的甜桃與新鮮蔬果，搭配周邊促銷系列活動和精彩的原民藝文表演，為「109年度五峰鄉農特產業行銷推廣活動」揭開序幕！

(中時 )