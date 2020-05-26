台股昨日受惠外資賣超大減，守穩月線，今早在疫情趨緩、振興措施等眾多題材助攻下，大盤指數開高走高，由金像電(2368)噴量攻山頭打前鋒，權值三巨頭台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)齊揚坐鎮，加上疫苗、NBA、振興券等相關個股群起強勢助攻之下，大盤指數輕取10900關、收復5日線，並再度突破萬一大關。分析師指出，M1B增、證券劃撥創新高，再加上股息即將配發目前股市資金活水充足，今日台股大漲百點量增，由於個股輪動快速，建議採取高週轉取代高持股策略，短線可關注5G、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

盤面上各類股百花齊放，電子高價股票發動攻勢，大立光、台積電漲幅皆逼近2%；蘋果供應鏈的康控-KY(4943)大漲逾4%；高盛指台光電(2383)受華為禁令影響小，股價漲幅逼近3%。NBA將復賽，運動品牌概念股豐泰(9910)、寶成(9904)、聚陽(1477)、儒鴻(1476)多頭氣勢強勁，股價漲幅在3~5%不等；解封加振興券刺激點火，吃喝玩樂題材發燒，遠雄來(2712)及夏都(2722)都鎖在漲停板；防疫概念股短線漲多今日震盪拉回，寶齡(1760)、高端疫苗(6547)跌幅皆逾5%。

分析師表示，中美衝突情勢短期難解，預期短線台股難脫區間震盪，雖然歐美各國不少區域初步解封，疫情高峰期看起來已過，但大陸、南韓第二波都有爆發第二波感染跡象，短期間內疫情不會根絕，防疫族群整理後後市可期。

(時報資訊)