端午節將至，統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)積極搶粽子商機，統一超7-ELEVEN粽子今年匯集各地五星名店、排隊名物共上百項商品，統一超預估，今年整體端午預購業績應可較去年成長30%以上；全家今年端午預購以「韓系創意」、「名廚秘傳」、「星級飯店」為三大主軸，5月初開賣至今約三周，目前業績已較去年同期翻倍成長，預計隨著端午佳節腳步漸近，買氣將再持續上升。

今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出用餐，節慶偏好購買料理在家慶祝，帶動兩大便利商店及電商節慶預購業績攀升，兩大超商積極搶攻端午節吃粽商機，統一超7-ELEVEN端午預購以好粽特輯為主題，主打「經典名店粽」、「名店綜合組」、「創意風味粽」及「盛夏涼食」四大結構，從消費者最愛的傳統粽、獨家限定風味創意粽以及適合炎熱夏天食用的冰粽，都可一次購齊。

至於全家今年端午預購以「韓系創意」、「名廚秘傳」、「星級飯店」為三大主軸，推出各式獨家粽類及周邊商品，除了推出韓式創意料理粽，更獨家導入寶來發、名廚吳秉承、亞都麗緻天香樓等各式粽類商品，價格帶約落在250~1380元之間，皆為端午節應景商品一時之選；此外，觀察台灣民眾品嚐粽子喜好搭配湯品，「全家」瞄準民眾搭餐需求，更特別導入五款特色冷凍湯品，其以各類蔬果、海鮮入料後精心熬煮，除了熟悉的中式湯品蔥白蔬菜雞湯，也有西式黑糖老薑紅甘藷南瓜濃湯可選擇，別具特色滋，簡易覆熱後即可食用，為今年端午節消費者必嚐新選擇。

兩大超商積極促銷，亦反應在公司業績上，根據7-ELEVEN統計，業績已較去年同期成長20%，統一超預估，在節慶需求帶動，並搭配指定商品任選第二件9折優惠帶動下，今年整體端午預購業績應可較去年成長30%以上。

全家端午預購檔期從5月初開賣至今約三周，目前業績已較去年同期翻倍成長，隨著端午佳節腳步漸近，買氣可望再持續上升。

(時報資訊)