台中市中台灣電影中心與國家漫畫博物館合建案將於年底完工，文化部卻突然要另覓地點，引起市議員李中的關心。台中市政府新聞局長黃國瑋表示，將持續與文化部溝通，現階段雙方合作備忘錄還未終止，期盼回歸備忘錄的精神。

台中市議會26日進行教育文化業務質詢，市議員李中關心文化部打算另覓國漫館地點，市府相關因應措施。

黃國瑋說，市長盧秀燕就任時，國漫館工程已進行8個月，並未變更前市府的規劃，而是執行林佳龍前市長與鄭麗君前部長簽訂的合作備忘錄意向書，持續推動工程進度。現階段雙方合作備忘錄還未終止，市府並已行文期盼文化部回歸合作備忘錄的精神。

黃國瑋指出，市府希望國漫館留在台中，因此秉持誠意與文化部溝通，今年4月份在立委辦公室協調下，雙方持續協商，會議紀錄指出：「國漫館繼續興建完成是文化部與中市府的共識」，不過爭議還未解，文化部卻表示「另覓地點」，市府感到遺憾。

新聞局指出，106年前市長林佳龍任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」將設在中台灣電影中心內，中市府與文化部當年12月份雙方達成決議，由文化部提供國漫館相關需求的基本書件，包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4.45億工程預算，至今仍未到位，期盼文化部能履行承諾。

(中時 )