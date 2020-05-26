蔡英文總統聲望（台灣民意基金會提供）

台灣人對蔡英文的感情好惡趨勢（台灣民意基金會提供）

如果您有投票權，6月6日會不會去罷韓投票？（台灣民意基金會提供）

蔡英文總統520進入第二任期，台灣民意基金會今天公布民調，超過7成民眾肯定和支持蔡英文處理國事方式，再創個人總統任內歷史新高記錄，有6成9的人對民進黨未來執政有信心，有5成7民眾樂見高雄市長韓國瑜被罷免成功。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「蔡英文總統的下一個四年」民調發表會。由基金會董事長游盈隆教授主持，並邀請丁庭宇、林嘉誠、林濁水與楊憲宏等學者專家與談。

在蔡英文總統聲望方面，民調顯示，26.1％非常贊同她處理國家大事的方式，包括人事安排與政策，45.1％還算贊同，10.6％不太贊同，5％一點也不贊同，13.2％沒意見、不知道或拒答。

亦即有7成1的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，近1成6的人不贊同；贊同的人比不贊同的人多55個百分點。游盈隆表示，甫宣誓就職並發表就職演說的蔡英文總統，獲得超過7成台灣人民的肯定與支持，再創個人總統任內歷史新高記錄，重返榮耀。

他說，從蔡英文總統聲望4年趨勢圖，可以清楚發現，整體總統聲望走勢近似一個大W字形，民意支持度起伏很大。最高近7（69.9％），最低只有24.3％，兩者相差達45.6％，可以說是天跟地的差別。

從過程中看，蔡總統雖然民意支持度從一開始就開得很高，但蜜月期大約只持續四個月，半年後就進入「第一次執政困境」，不贊同她處理國家大事方式者多於贊同者」。第一次執政困境從2016年11月到2017年8月，長達九個月；第二次執政困境從2017年11月到2019年6月，長達18個月。

自2019年6月開始逐漸走出執政困境，執政表現重新獲得多數人民的肯定與支持，一直到第一個任期結束。

在台灣人對民進黨再次完全執政的信心方面 ，民調顯示，有6成9的人基本上對民進黨未來執政有信心，雖然有2成2的人沒信心；整體來講，有信心的人比沒信心的人多47個百分點。游盈隆認為，這是一個高到令人十分意外的數字。

至於6月6日罷韓投票，從民調中顯示，有5成7基本上樂見高雄市長韓國瑜被罷免成功，2成8不樂見。游盈隆指出，這項發現顯示，「罷韓行動」全國性氛圍已經形成，且有3成9的人強烈希望見到罷韓成功，這正構成一股強大的罷韓驅動力。

此外，在以全國為範圍內，有4成6表示一定會去投票，而高雄市選民方面，宣稱一定會去投的有47.9％，可能會10.3％，可能不會11.1％，一定不會24.1％，6.6％不知道、拒答。

關於台灣人的政黨支持，民調顯示，有41.8％支持民進黨，14.2％國民黨，8.9％台灣民眾黨，7.3％時代力量，3.7％台灣基進，1.8％其他政黨合計，21.5％沒特別支持哪一個政黨，0.8％不知道、拒答。

(中時 )