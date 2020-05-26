列車門故障 北捷600旅客被趕下車 11:042020/05/26 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北捷今早松山新店線的松江南京站出現列車們故障的狀況。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北捷今早松山新店線的松江南京站竟出現人潮擠爆狀況，北捷表示，早上約9時10分，松山新店線松江南京站往松山方向月台，一部列車因為單一車門有無法關閉的狀況，而行控中心依照SOP，請車上約600位旅客下車改搭下一班車，處理時間約4分鐘，目前營運正常。 針對列車異常，北捷指出，松山新店線是採彈性調整班距因應，並加強乘車資訊及旅客廣播服務。至於列車單一車門開關異常原因，將會送回機廠後詳查。 (中時 ) #北捷 #松山 #旅客 #列車 #新店線 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣高鐵5／25起增發一列車 強化通勤服務 11:022020/05/22 生活 減過頭挨轟 高鐵周一至周四加1班列車 12:062020/05/22 生活 詭異！台鐵報案撞到人 桃園消防搜2小時 人或動物都找不到 09:422020/05/24 社會 土石清理完畢 阿里山林鐵嘉義至十字路明天復駛 16:352020/05/24 生活 福隆沙雕季本周六登場 福隆站增停6班次 12:322020/05/25 旅遊 《傳產》北市公寓成交價現疲態 入手議價好時機 17:062020/05/25 財經 日本何時才開放外國旅客入境 20:182020/05/25 國際 北捷4個月虧11億 向柯討紓困 21:512020/05/25 生活 桃捷跨電商 北捷築巢引鳳 04:102020/05/26 財經要聞 《航運股》台灣高鐵端午疏運加開163班次 28日開放購票 10:512020/05/26 財經 生活熱門新聞 好市多餐包驚見2隻大蟑螂 賣場經理回應了 - 生活 銀霞控台大醫療疏失 醫：我比她更委屈 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 高雄有無淹水？監視器曝真相 網：韓治水真的有效 - 生活 振興券面額出爐 這裡不能用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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