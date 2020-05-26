北捷今早松山新店線的松江南京站竟出現人潮擠爆狀況，北捷表示，早上約9時10分，松山新店線松江南京站往松山方向月台，一部列車因為單一車門有無法關閉的狀況，而行控中心依照SOP，請車上約600位旅客下車改搭下一班車，處理時間約4分鐘，目前營運正常。

針對列車異常，北捷指出，松山新店線是採彈性調整班距因應，並加強乘車資訊及旅客廣播服務。至於列車單一車門開關異常原因，將會送回機廠後詳查。

(中時 )