55歲影帝吳朋奉今（26日）傳因心肌梗塞驟逝，令人震驚，心血管醫師江碩儒說，三高、有家族病史是心肌梗塞的高危險群，但很多正常的人也有，主因是不自知的心律不整或血管狹窄，最好的預防方式就是去做運動心電圖。

三金影帝吳朋奉今傳因心肌梗塞驟逝，友人表示，吳朋奉3月時曾表示自己常喘不氣來。台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，一般來說猝死有8成是心血管問題，2成是腦出血，而心血管問題又以三高或家族病史者風險最高。

江碩儒指出，因飲食西化和生活型態改變，心肌梗塞明顯年輕化，40、50歲的人罹患心肌梗塞並不罕見，若本身又不屬於高風險族群，就很容易被忽略。

江碩儒建議，為了避免被心肌梗塞突擊，除注意是否胸悶或喘不過氣之外，最好可以去做「運動心電圖」檢查，知道血管有無狹窄與心律不整，且60歲以上的高風險族群建議每年都做，非高風險則建議3年做1次。

(中時電子報)