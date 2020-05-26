因炒股案遭判刑2年10月的立委傅崐萁，昨天下午無預警前往花蓮地檢署執行科報到，隨後發監執行。外界相當關注，傅崐萁這次到底要服刑多久?花蓮地檢署表示，將等北院裁定才能決定應服刑期。

花蓮地檢署表示，傅崐萁這次執行的刑期是2年10月，但這件案子與傅委員前面已經執行完畢的兩罪1年1月是符合刑法第50條，裁判確定前犯數罪規定，可以向法院聲請訂應執行刑，此部分由北檢向北院聲請，待北院裁定訂執行刑後，將裁定送交花蓮地檢署，執行檢察官將北院裁定之應執行刑，扣除之前已執行的刑期後，花檢會換發指揮書，所以這次執行的正確刑期必須等到北院裁定下來後才有辦法知道。

換言之，昨天檢方開立的執行指揮書還是以2年10月計算的,若之後法院裁定之應執行刑有增減未來花蓮地檢署會再正式換發指揮書。

花蓮地檢署強調，就一般執行案件有此情況，都會在收到法院裁定後立即換發指揮書，傅崐萁的這件，花檢在收到北檢轉過來的北院裁定後，也會立即換發，絕對不會影響到傅委員的應有權利。

(中時電子報)