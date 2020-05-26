日前大陸在兩會上提出「港版國安法」，上萬香港人在24日走上街頭示威，蔡英文總統也表示「依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，引起外界討論，民眾黨立院黨團26日召開記者會，總召賴香伶（右）表示，如果真的停止適用港澳關係條例第60條，替代方案是什麼？「總統也好、行政院長也好，要對國人或國際說清楚」。（張鎧乙攝）

中共兩會日前提出「港版國安法」，引發香港人反彈，24日上街示威，針對蔡英文總統表明「依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，民眾黨立法院黨團總召賴香伶今呼籲，總統或行政院長應該對國際社會說清楚立場，若停止適用該條例的替代方案。民眾黨團副總召張其祿則說，台灣撐香港不能「口惠而實不至」，民眾黨團呼籲各黨派共同努力，盡速完成港澳關係條例修法。

賴香伶指出，蔡總統前天在臉書提到，如果香港局勢變化影響到台灣，將考慮停止部分或全部的《港澳關係條例》，但民進黨去年選舉時重視「香港反送中」，很多人說撐香港就能撐台灣，呼籲蔡總統或行政院長應該把立場說明清楚，若部分或全部停止適用該法，是否有替代方案，協助衝鋒陷陣的香港人捍衛民主。

賴香伶說，香港在國際政治、金融、民主上扮演重要折衝角色，在一國兩制下令人感到憂心忡忡，因此，民眾黨團提出《港澳關係條例》修正草案及《難民法》草案，後續就看民進黨跟總統的態度，希望蔡政府可以會應社會。

張其祿表示，《港澳關係條例》總共60條，多數條文跟港澳地區人士息息相關，如果現在貿然停用，到底是在懲罰香港政府還是人民，政府應該要先釐清支撐香港民主活動，不是貿然政治操作。

張其祿說，現行《港澳關係條例》第18條規定，因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的港澳居民，得提供必要援助，法條模糊且須個案認定，像是銅鑼灣書店負責人林榮基是用投資名義來台，不是政治事件保護，他批評政府過去只會談口號，沒有提供實質協助。

民眾黨團已於5月15日提案修正《香港澳門關係條例第18條》，且通過一讀，進入委員會待審，明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定之主管機關申請庇護。」

張其祿強調，該修法草案需要朝野支持，尤其是執政黨的回應，因本會期本周將結束，期盼能在臨時會盡快處理修法，因為時間急迫，必須要有所行動。

(中時 )