翻攝自 台北市立天文科學教育館網站

臺灣世紀盛事「日環食」將在6月21日夏至當天下午登場！台北市立天文科學教育館指出，本次的日環食臺灣難得位於環食帶上，全台可看到遮蔽日面達90％以上的日偏食，中南部還可看到遮蔽日面97％以上的日環食，像戒指一樣。下一次要再發生環食帶大範圍覆蓋臺灣的日環食，要等到將近200年之後的2215年，這輩子無望了！

台北天文館表示，本次日環食臺灣位於環食帶上，在6月21日夏至當天下午，全台可看到。以臺北為例，食分為0.937（月面掩入日面的視直徑比），可看到遮蔽日面達91.7％的日偏食，而金門、嘉義市、澎湖吉貝嶼、台南新營、玉山主峰、台東成功鎮6個地方位在寬47公里左右的環食帶上，能看到遮蔽日面達97％以上的日環食，食分超過了0.99。

台北天文館表示，臺灣前一次見到日環食，是在8年前的2012年5月21日，當時為日出帶食，觀測時間較不理想。而下一次環食帶通過臺灣本島的日環食則要再等到195年後的2215年6月28日。

台北天文館提醒，日食或一般太陽的觀測，絕對不可以肉眼直視太陽，會永久傷害視力，一般太陽眼鏡也不行！一定要使用適當減光設備，如：日食專用墨鏡、投影、減光、針孔成像的方式觀測。台北天文館當天也會線上直播日食。

圖為環食帶。(翻攝自 台北市立天文科學教育館網站)

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各縣市行政區與外島日食時間表。(翻攝自 台北市立天文科學教育館官網)

各縣市行政區與外島日食時間表。(翻攝自 台北市立天文科學教育館官網)

(中時電子報)