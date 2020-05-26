北市電子菸店顧姓業者，遭檢舉囤積醫療用口罩7500片，以高價販售，涉嫌違反《傳染病防治法》。檢警調查時，顧男認罪，並同意將口罩全數捐給偏鄉學童與家扶中心、公益團體，連續7天在臉書上轉貼政府防疫宣導訊息，台北地檢署26日給予顧緩起訴，期間1年。

檢警3月間獲報，指經營電子菸店的顧姓業者疑囤積大量醫療、N95口罩，分別以每片14元、125元價格對外販售，涉嫌囤積哄抬防疫物資，檢警約談顧男，並查扣7000多片口罩，檢方訊後諭知顧男8萬元交保。

檢方調查，顧男囤積醫療用口罩7500片，估計市價約11萬3000元，由於顧認罪，檢方同意給予緩起訴處分1年，條件是醫療用口罩要全數捐給偏鄉、家扶中心及公益團體，另須連續7天在臉書上張貼防疫宣導訊息。

另外，顧男被查扣的230片N95口罩，因屬於工業用品，並非防疫物資，檢方另處分不起訴。

(中時 )