根據國民健康署資料顯示，台灣有1/4人口患有胃食道逆流，近20年來，病患人數成長5倍，已經成為僅次於感冒、國人最常就醫的原因。而胃食道逆流會導致胃酸反覆侵蝕食道黏膜，反覆受傷修復的發炎反應，就可能惡化成食道癌。台南市立醫院鄭婉苓營養師表示，可以先從調整飲食習慣做起，不空腹喝咖啡，以及咖啡不與甜食一起食用，都能降低胃部不適的機率。另外，也可以透過正確的飲食原則，與「養胃」的食物，以及適度紓壓，提升腸胃健康。

鄭婉苓說，想要有強壯的胃腸需謹記以下的飲食原則：一、定時定量：避免暴飲暴食，增加腸胃負擔，培養規律用餐的習慣。二、細嚼慢嚥：食物咀嚼不夠，會使消化液分泌不足，造成消化不良。三、用餐時避免喝過多湯汁水份：水份會沖淡消化液。四、節制菸酒：吸菸會刺激胃酸分泌，而含酒精飲料則會降低胃黏膜抵抗力，引發胃炎。五、睡前避免進食：盡量不要在睡前三小時內吃宵夜，會增加胃的負擔。

鄭婉苓也推薦養胃食物，包含秋葵、高麗菜和木瓜。秋葵果實間有果膠和醣類組成的黏液，可以保護胃壁。而高麗菜含有維生素K及維生素U，可修復體內受傷組織保護腸胃黏膜。而木瓜的木瓜酵素有助於分解並加速蛋白質的吸收，可緩解消化不良及胃炎。

此外，適度紓壓也很重要，壓力越大、腸胃不適的頻率就越高，因為壓力會引起胃酸分泌，過多的胃酸會刺激胃壁造成潰瘍，因此，盡量調適與抒發壓力，適度休息放鬆，避免長期累積造成生理傷害，改善生活作息及養成良好的飲食習慣都是「養胃」不可或缺的一環。

(中時電子報)