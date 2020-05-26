休士頓太空人狀元郎柯瑞亞（Carlos Correa）日前接受訪問時，表示自己從小就是拳擊迷，未來若有機會也想體驗在八角籠實戰；對此，美國媒體《12UP》便點名這6人應該有興趣跟他一決高下，而攤開這份名單，可以發現這些人幾乎都是太空人暗號門事件的受害者。

太空人暗號門事件去年由費爾斯（Mike Fiers）向媒體《The Athletic》爆料，《12UP》認為，費爾斯是一切事情的開端，如果柯瑞亞打算挑選對手，相信他一定會聯絡費爾斯來一決高下。

紐約洋基2017年氣勢如虹殺進美聯冠軍賽，但卻遇上投機取巧太空人，阻斷冠軍之路，洋基強打賈吉（Aaron Judge）甚至在當年有望角逐美聯MVP，但最後被奧圖維（Jose Altuve）抱走。

當時賈吉曾發布一張與奧圖維的合照，認為對方獲得美聯MVP實至名歸，但事件爆發後，他也承認自己將貼文刪掉，稱一切「不再有意義」，《12UP》認為，賈吉公開數落奧圖維，這足以讓柯瑞亞有理由邀請他上擂台決鬥；除此之外，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）也被推薦進八角籠與柯瑞亞正面交鋒。

太空人暗號門事件中，最大的受害者莫過於洛杉磯道奇，雙方在2017年世界大賽碰頭，最終由太空人抱走冠軍；《12UP》認為，柯蕭（Clayton Kershaw）和貝林格（Cody Bellinger）會想和柯瑞亞來場決鬥，今年2月貝林格甚至和柯瑞亞引發過一場口水戰，相信貝林格一定會想要有個能和柯瑞亞單挑的機會。

最後，《12UP》認為，華盛頓國民的王牌薛澤（Max Scherzer）也是其中一名適合的人選，雖然薛澤上季領軍國民擊敗太空人，但大家仍想看看平時愛講垃圾話的他，走在八角籠內會發生什麼有趣的事情，況且，薛澤和柯瑞亞的身高、體重都相近，屬於同個級別，因此2人毫無疑問地可以進行對戰。

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(中時電子報)